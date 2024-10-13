Учора, 12 жовтня, поблизу одного з кафе в Софіївській Борщагівці відбулася стрілянина. Вже відомо про пораненого — поліціянт поза службою.

Про це повідомили в Нацполіції.

Коли правоохоронці прибули на місце події, вони попередньо зʼясували, що між жінками, що відпочивали у закладі, виник конфлікт.

Чоловіки, які перебували разом з ними, вирішили втрутитися у сварку, внаслідок чого один з учасників події тричі вистрілив в опонента. За попередніми даними він зробив це зі спецзасобу травматичної дії.

У результаті цих дій був поранений 34-річний поліціянт, який перебував поза службою. Зараз він перебуває в лікарні.

Працівники поліції встановили особу зловмисника.