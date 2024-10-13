Про це повідомили в Нацполіції.
Коли правоохоронці прибули на місце події, вони попередньо зʼясували, що між жінками, що відпочивали у закладі, виник конфлікт.
Чоловіки, які перебували разом з ними, вирішили втрутитися у сварку, внаслідок чого один з учасників події тричі вистрілив в опонента. За попередніми даними він зробив це зі спецзасобу травматичної дії.
У результаті цих дій був поранений 34-річний поліціянт, який перебував поза службою. Зараз він перебуває в лікарні.
Працівники поліції встановили особу зловмисника.
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