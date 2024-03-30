На Київщині тривають роботи з облаштування фортифікаційних споруд, йдеться у повідомленні обласної військової адміністрації.

Як відзначає ОВА, захист кордонів сьогодні є «однією з головних цілей політики безпеки». За даним відомства, фортифікації передбачають:

розгалужену систему траншей, бліндажів та інших видів укриттів;

встановлення загороджувальних рубежів. Мова йде про «зуби дракона», протитанкові рови й не тільки.

Зазначається, що вже було встановлено майже 10 тисяч бетонних пірамід, також облаштовано протитанкові рови.