У Київській області внаслідок атаки російськими ударними дронами пошкоджено приватний будинок і виникли обриви ліній електропередач.

Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

“Ворог продовжує атакувати нашу область ударними дронами. Повітряна тривога тривала всю ніч та ранок протягом більше 9 годин. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури немає. Постраждалі відсутні. Станом на 11:00 внаслідок падіння уламків збитих цілей зафіксовано пошкодження одного приватного будинку, обриви ліній електромереж”, – зазначив посадовець.

Зокрема в одному з районів виникла пожежа на трав’яному настилі, яку вже загасили.

Кравченко підкреслив, що більшість уламків російських безпілотників фіксуються за межами населених пунктів, переважно на відкритих територіях.

Він також повідомив, що оперативні групи продовжують ліквідовувати наслідки цього обстрілу.