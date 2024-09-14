У ніч на 14 вересня внаслідок падіння уламків збитих російських безпілотників у двох районах Київської області.

Про це повідомив голова Київської обласної адміністрації Руслан Кравченко.

За його словами, були пошкоджені два приватні будинки, господарська споруда та автомобіль.

“Противник продовжує атакувати область ударними дронами. Тривога тривала всю ніч, працювали сили ППО. Є збиті цілі”, – зазначив Кравченко.

Як написав Кравченко, жертв серед населення немає, житлові та критичні об’єкти інфраструктури не постраждали. Однак через падіння уламків зафіксовано пошкодження в двох районах. В одному районі постраждали два приватні будинки та господарська споруда, а в іншому – скління багатоповерхового будинку та автомобіль.