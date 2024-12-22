Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко.

За його словами, наразі пожежу вдалося ліквідувати. Служби продовжують працювати на місці.

Кравченко розповів, що внаслідок атак ворога на Київщину в одному з населених пунктів області внаслідок падіння уламків збитої ворожої цілі сталося загоряння даху 25-типоверхового житлового будинку.

Інформації про потерпілих та загиблих не надходило.