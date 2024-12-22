В одному з населених пунктів області внаслідок падіння уламків збитої ворожої цілі сталося загоряння даху 25-типоверхового житлового будинку.

Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко.

За його словами, наразі пожежу вдалося ліквідувати. Служби продовжують працювати на місці.

Кравченко розповів, що внаслідок атак ворога на Київщину в одному з населених пунктів області внаслідок падіння уламків збитої ворожої цілі сталося загоряння даху 25-типоверхового житлового будинку.

Інформації про потерпілих та загиблих не надходило.