Про це повідомив тимчасовий виконувач обовʼязків керівника Київської ОВА Микола Калашник.
За його словами, унаслілок ворожої атаки в одному з населених пунктів області пошкоджено 9-поверховий житловий будинок.
Сталася руйнація балконів 4-8 поверхів, вибиті віконні рами. В одному з під’їздів відбулася руйнація перекриття сходової клітини.
Новобудова заселена частково. Інформація про потерпілих не надходила.
В іншому районі внаслідок падіння уламків збитої цілі відбулося загоряння виробничого підприємства на площі 600 м. кв. Пожежа ліквідована.
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