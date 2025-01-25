Про це повідомив тимчасовий виконувач обовʼязків керівника Київської ОВА Микола Калашник.

За його словами, унаслілок ворожої атаки в одному з населених пунктів області пошкоджено 9-поверховий житловий будинок.

Сталася руйнація балконів 4-8 поверхів, вибиті віконні рами. В одному з під’їздів відбулася руйнація перекриття сходової клітини.

Новобудова заселена частково. Інформація про потерпілих не надходила.

В іншому районі внаслідок падіння уламків збитої цілі відбулося загоряння виробничого підприємства на площі 600 м. кв. Пожежа ліквідована.