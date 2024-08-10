У суботу, 10 серпня, у Броварському районі Київської області внаслідок детонації боєприпасу загинув чоловік, дитина-підліток дістала травми.

Про це повідомляє ДСНС Київської області.

Зазначається, що 10 серпня о 14:04 до оперативно-диспетчерської служби Броварського району надійшло повідомлення про вибух в селищі Калита на вул. Набережній.

По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що внаслідок детонації боєприпасу чоловік 1991 року народження отримав тяжкі поранення несумісні з життям, дівчинка 2011 року народження отримала травми та медиками екстреної медичної допомоги госпіталізована до Броварської центральної районної лікарні.

Обставини події з’ясовують правоохоронні органи.