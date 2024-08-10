Про це повідомляє ДСНС Київської області.
Зазначається, що 10 серпня о 14:04 до оперативно-диспетчерської служби Броварського району надійшло повідомлення про вибух в селищі Калита на вул. Набережній.
По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що внаслідок детонації боєприпасу чоловік 1991 року народження отримав тяжкі поранення несумісні з життям, дівчинка 2011 року народження отримала травми та медиками екстреної медичної допомоги госпіталізована до Броварської центральної районної лікарні.
Обставини події з’ясовують правоохоронні органи.
- В центрі Луцька чоловік підірвав гранату
- У Києві невідомий кинув гранату у фасад житлового будинку: на місці вибуху — вирва
- Чоловік у Білій Церкві підірвав гранату через ревнощі: загинула дружина