Про це повідомляє Міністерство енергетики України.
Одна з електростанцій виведена на аварійний короткостроковий ремонт, проте це не вплине на постачання електроенергії, оскільки працюють 7 інших атомних блоків, і є достатньо резервних потужностей.
Планується комерційний імпорт та експорт електроенергії, і ситуація під контролем, система збалансована.
Однак, внаслідок обстрілів у Київській, Чернігівській, Харківській та Сумській областях пошкоджено електричні та газові мережі, що призвело до знеструмлення та відключення газопостачання загально більш ніж тисячі споживачів.
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