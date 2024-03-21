Станом на 21 березня через обстріли у Київській області понад півтори тисячі споживачів залишилися без електричного живлення, проте не дефіциту електроенергії немає.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Одна з електростанцій виведена на аварійний короткостроковий ремонт, проте це не вплине на постачання електроенергії, оскільки працюють 7 інших атомних блоків, і є достатньо резервних потужностей.

Планується комерційний імпорт та експорт електроенергії, і ситуація під контролем, система збалансована.

Однак, внаслідок обстрілів у Київській, Чернігівській, Харківській та Сумській областях пошкоджено електричні та газові мережі, що призвело до знеструмлення та відключення газопостачання загально більш ніж тисячі споживачів.