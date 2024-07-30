Правоохоронці затримали чоловіка та жінку, які на замовлення РФ підпалили авто військових на Київщині.

Про це 30 липня повідомляє СБУ, Офіс генпрокурора та поліція Київської області.

За даним слідства, 29 липня в селі Петропавлівська Борщагівка 25-річний житель Черкащини та його 20-річна співмешканка підпалили три автівки.

Один з автомобілів належав ЗСУ, ще два волонтери мали передати військовим. Свої дії вони фільмували на мобільний телефон, а відео відправили “роботодавцю” з РФ. Він обіцяв їм $1000, проте заплатив лише половину.

“Окупанти використовують відео підпалу воєнних автівок для проведення інформаційно-психологічних спецоперацій проти України”, — зазначили в поліції.

Жінці та чоловіку повідомили підозру за фактом перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 ККУ). Зловмисникам загрожує до 8 років за ґратами.