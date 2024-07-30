Про це 30 липня повідомляє СБУ, Офіс генпрокурора та поліція Київської області.
За даним слідства, 29 липня в селі Петропавлівська Борщагівка 25-річний житель Черкащини та його 20-річна співмешканка підпалили три автівки.
Один з автомобілів належав ЗСУ, ще два волонтери мали передати військовим. Свої дії вони фільмували на мобільний телефон, а відео відправили “роботодавцю” з РФ. Він обіцяв їм $1000, проте заплатив лише половину.
“Окупанти використовують відео підпалу воєнних автівок для проведення інформаційно-психологічних спецоперацій проти України”, — зазначили в поліції.
Жінці та чоловіку повідомили підозру за фактом перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 ККУ). Зловмисникам загрожує до 8 років за ґратами.
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