Про це повідомив голова Київської ОДА Руслан Кравченко на сторінці у Facebook.
“Ситуація з енергозабезпеченням складна. І маємо зробити все, щоб люди мали змогу підзарядити свої мобільні телефони, гаджети, викликати екстрені служби в разі потреби”, — сказав Кравченко.
За його словами, всі пункти незламності на Київщині будуть переведені у робочий режим. Відповідне доручення отримали всі райони та громади області за результатами засідання штабу Ради оборони Київщини.
Також Кравченко каже, що у кожному пункті незламності має бути світло, інтернет, доступ до мобільного зв’язку всіх операторів, вода та аптечка.
“Доручив також головам районів та громад проаналізувати потребу у відкритті додаткових пунктів, зважаючи на скарги людей, що в деяких місцях їх немає”, — додав посадовець.
Адреси всіх пунктів незламності та укриттів можна перевірити в чат-боті «Київщина безпечна».
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