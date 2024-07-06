Наразі вже функціонують 225 пунктів незламності. Готові до відкриття ще 397 пунктів. Їх відкривають органи місцевого самоврядування, підрозділи ДСНС, відповідальний бізнес та АТ «Укрзалізниця».

Про це повідомив голова Київської ОДА Руслан Кравченко на сторінці у Facebook.

“Ситуація з енергозабезпеченням складна. І маємо зробити все, щоб люди мали змогу підзарядити свої мобільні телефони, гаджети, викликати екстрені служби в разі потреби”, — сказав Кравченко.

За його словами, всі пункти незламності на Київщині будуть переведені у робочий режим. Відповідне доручення отримали всі райони та громади області за результатами засідання штабу Ради оборони Київщини.

Також Кравченко каже, що у кожному пункті незламності має бути світло, інтернет, доступ до мобільного зв’язку всіх операторів, вода та аптечка.

“Доручив також головам районів та громад проаналізувати потребу у відкритті додаткових пунктів, зважаючи на скарги людей, що в деяких місцях їх немає”, — додав посадовець.

Адреси всіх пунктів незламності та укриттів можна перевірити в чат-боті «Київщина безпечна».