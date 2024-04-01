У перші дні окупації він став працювати на росіян.

Колаборант, який міг підірватись на Луганщині, до вторгнення РФ був місцевим депутатом та очільником козацтва.

На окупованій частині Луганської області у місті Старобільськ підірвався автомобіль місцевого колаборанта. Невідомо, чи колаборант загинув або отримав поранення. На відео з місця подій видно суттєво пошкоджено автівку. Про деталі події, яка сталась 1 квітня, повідомили у Telegram-каналі.

У каналі опублікували відео, зняте, як стверджується, жителем Старобільська.

У кадр потрапило авто, пошкоджене вибухом. Можна помітити почорнілу кабіну та відірвані дверцята на місці водія.

Автори відео зазначають, що у цьому автомобілі, разом з водієм, зазвичай їздив колаборант Валерій Чайка. Про його долю поки що даних немає.