Голова Луганської ОВА Артем Лисогор розповів, що росіяни продовжують готувати дітей із тимчасово окупованих територій України до війни

Про це він написав у Telegram.

Він зазначив, що російське міносвіти навіть розробило спеціальну програму на час майбутніх канікул, “де знайшли спосіб виховання покоління майбутнього “у правильному для росіян дусі”. Правильному – це підготувати для фронту будь-кого, аби не росіянина”, – написав Лисогор.

Також очільник Луганської області зауважив, що в таборах відпочинку організують для цього спеціальні зміни.

“[Там] формуватимуть “соціально активну позицію патріота”, вчитимуть відчувати “борг перед Батьківщиною” і готуватимуть до діяльності у військово-патріотичному для росіян напрямку”, – розповів голова ОВА.

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  • РФ виробляє зброю у кількостях, вищих за її потреби на війні, — міністр оборони Німеччини
  • Західна військова підтримка допоможе Україні формувати війну сильнішими способами, — командувач британської армії