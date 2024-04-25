РФ розробила пропаганду для дітей із ТОТ і планує вчити їх "патріотизму" в таборах відпочинку.

Голова Луганської ОВА Артем Лисогор розповів, що росіяни продовжують готувати дітей із тимчасово окупованих територій України до війни

Про це він написав у Telegram.

Він зазначив, що російське міносвіти навіть розробило спеціальну програму на час майбутніх канікул, “де знайшли спосіб виховання покоління майбутнього “у правильному для росіян дусі”. Правильному – це підготувати для фронту будь-кого, аби не росіянина”, – написав Лисогор.

Також очільник Луганської області зауважив, що в таборах відпочинку організують для цього спеціальні зміни.

“[Там] формуватимуть “соціально активну позицію патріота”, вчитимуть відчувати “борг перед Батьківщиною” і готуватимуть до діяльності у військово-патріотичному для росіян напрямку”, – розповів голова ОВА.