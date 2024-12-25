Працівники Державного бюро розслідувань затримали депутата Львівської обласної ради та заступника міського голови однієї з територіальних громад регіону. Вони намагалися шахрайським способом заволодіти 1,2 млн гривень у місцевого підприємця.

Про це повідомили в ДБР.

Затримані обіцяли підприємцю сприяти у виграші тендеру на будівельні роботи, проте бізнесмен відмовився від їхньої “допомоги”.

Коли підприємець самостійно переміг у конкурсі, шахраї вирішили вдавати, ніби саме завдяки їм це стало можливим. Вони почали наполегливо вимагати частину його прибутку.

Депутат облради та заступник мера були затримані під час отримання хабаря — $25 тисяч та 190 тисяч гривень. На опублікованому ДБР фото видно, що хабарники намагалися змити гроші в унітаз.

Їм повідомлено про підозру у шахрайстві за попередньою групою осіб в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України).

Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.