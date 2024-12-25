Про це повідомили в ДБР.
Затримані обіцяли підприємцю сприяти у виграші тендеру на будівельні роботи, проте бізнесмен відмовився від їхньої “допомоги”.
Коли підприємець самостійно переміг у конкурсі, шахраї вирішили вдавати, ніби саме завдяки їм це стало можливим. Вони почали наполегливо вимагати частину його прибутку.
Депутат облради та заступник мера були затримані під час отримання хабаря — $25 тисяч та 190 тисяч гривень. На опублікованому ДБР фото видно, що хабарники намагалися змити гроші в унітаз.
Їм повідомлено про підозру у шахрайстві за попередньою групою осіб в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України).
Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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