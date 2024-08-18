Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці у Telegram-каналі.
Зазначається, що всі постраждалі оперативно отримали першу допомогу, чотирьох пасажирів із різаними травмами забрала швидка, їхні життя в безпеці.
За даними “Укрзалізниці”, поїзд 6424 вже продовжив рух із затримкою на одну годину 42 хвилини, а пасажирів пересаджено з ушкодженого вагона до резервного, який залізничники причепили під час стоянки.
В пресслужбі перевізника попередили, що штормове попередження шириться регіонами, тож попросили уважно слідкувати за попередженнями синоптиків.
Нагадаємо, раніше в Укрзалізниці повідомляли про те, що із наближенням осінньо-зимового періоду посилення дефіциту в електропостачанні може вплинути на безперебійний рух поїздів. Щоб пройти цей період, Укрзалізниця має намір побудувати розподілену генерацію електроенергії.
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