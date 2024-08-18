У Стрийському районі Львівської області в результаті шторму на вагон приміської електрички Стрий - Івано-Франківськ впало дерево. Внаслідок інциденту травми отримали пасажири та залізничники.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці у Telegram-каналі.

Зазначається, що всі постраждалі оперативно отримали першу допомогу, чотирьох пасажирів із різаними травмами забрала швидка, їхні життя в безпеці.

За даними “Укрзалізниці”, поїзд 6424 вже продовжив рух із затримкою на одну годину 42 хвилини, а пасажирів пересаджено з ушкодженого вагона до резервного, який залізничники причепили під час стоянки.

В пресслужбі перевізника попередили, що штормове попередження шириться регіонами, тож попросили уважно слідкувати за попередженнями синоптиків.

Нагадаємо, раніше в Укрзалізниці повідомляли про те, що із наближенням осінньо-зимового періоду посилення дефіциту в електропостачанні може вплинути на безперебійний рух поїздів. Щоб пройти цей період, Укрзалізниця має намір побудувати розподілену генерацію електроенергії.