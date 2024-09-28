Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, заклад розміщує найвразливіші категорії дітей: дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, та дітей з особливими освітніми потребами.

Омбудсмен стверджує, що директор закладу здійснював дії сексуального характеру стосовно дівчат-вихованок закладу, публічно принижував, а також погрожував побиттям та поміщенням до психіатричної лікарні за «погану поведінку» чи порушення розпорядку дня.

“Діти скаржились, що їм систематично говорили: «Ти нікому не потрібен/-а», «Твої батьки алкаші», «Ти хворий/-а», «З тебе нічого доброго не вийде. Що шокувало: останні півроку діти та інші особи в їх інтересах зверталися із заявами до Національної поліції, місцевої служби у справах дітей та департаменту освіти, проте не отримали жодного реагування. Навпаки, за кожну скаргу на умови утримання чи поведінку працівників закладу отримували побиття палками та приниження”, — написав він.

Також Лубінець повідомив, що він, а також представники Національної соціальної сервісної служби України та партнери – психологи з Благодійного фонду «Голоси Дітей» та «СОС Дитячі Містечка», які прибули в центр, викликали поліцію та прокуратуру.

За наслідками реагування – відкрито кримінальне провадження, зокрема за частиною 3 статті 153 Кримінального кодексу України: «сексуальне насильство щодо неповнолітньої особи».

Всі діти, які надавали свідчення, були переміщені із закладу та перебувають у безпеці, — зазначив омбудсмен.