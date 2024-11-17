Внаслідок ворожого удару по Львівщині у неділю загинула людина, кількість поранених зросла до трьох, також зруйновані й суттєво пошкоджені гаражі, постраждали житлові будинки.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Раніше повідомлялося, що у Львівській області через падіння уламків ворожої ракети у Червоноградському (Шептицькому) районі загинула 66-річна жінка, яка на момент атаки перебувала в автомобілі. Ще двоє чоловіків дістали поранень.

Станом на 16:45 Козицький повідомив про трьох поранених внаслідок обстрілу.

“У Добротворі триває ремонт магістрального трубопроводу. Відселяти людей наразі потреби нема. Зруйновані 12 гаражів, 11 – суттєво пошкоджені. У житлових будинках поруч понищені фасади, вибиті вікна. На місці працюють служби надзвичайного реагування, задіяли спеціальну та комунальну техніку. Тривають обстеження території та фіксація пошкоджень. Щирі співчуття близьким загиблої. Троє поранених отримують необхідну медичну допомогу”, — написав він.



У поліції Львівщини уточнили, що троє чоловіків віком 55, 68 і 69 років отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичного закладу.