Львівська обласна прокуратура повідомила про підозру 24-річному водієві з Львівського району, який у стані алкогольного сп’яніння скоїв смертельну ДТП. Його дії кваліфікують за ч. 4 ст. 286-1 КК України - порушення правил безпеки дорожнього руху у стані сп’яніння, що призвело до загибелі кількох осіб.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Також підозру отримав 31-річний пасажир автомобіля BMW, якому інкримінують порушення за ч. 3 ст. 136 КК України. Його звинувачують у ненаданні допомоги постраждалим та неповідомленні про аварію, що призвело до смерті людей.

“Водія BMW взято під варту без права внесення застави. Пасажиру обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави”, – йдеться у повідомленні.

Трагедія трапилася вранці 15 грудня 2024 року на трасі поблизу села Чижиків. За даними слідства, водій BMW у стані алкогольного сп’яніння виїхав на зустрічну смугу, що спричинило зіткнення з автопоїздом DAF. Некерована вантажівка врізалася у мікроавтобус Mercedes Sprinter. Унаслідок аварії загинули семеро пасажирів мікроавтобуса, серед них одна дитина. Водії DAF і мікроавтобуса, а також пасажирка останнього отримали травми та були госпіталізовані.

Водій і пасажир BMW після зіткнення втекли з місця події. Однак їх встановили та затримали правоохоронці.

Досудове розслідування проводить Головне управління Національної поліції у Львівській області. Для встановлення всіх обставин інциденту призначено низку експертиз.