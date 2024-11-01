Невідомі особи незаконно вбили двох зубрів у мисливських угіддях, попри їх охоронний статус.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Екологічна прокуратура Львівської області розпочала досудове розслідування за фактом браконьєрського вбивства зубрів, які є під особливим захистом і занесені до Червоної книги України.

Інцидент стався на території Зубрицького лісництва, де невстановлені особи, імовірно, незаконно полювали на зубрів, вбивши двох тварин. Після цього браконьєри забрали м’ясо, а рештки однієї з туш намагалися спалити, щоб приховати сліди злочину.

Виявити порушення вдалося завдяки роботі служби охорони національних парків, які патрулюють території поблизу лісових масивів. Наразі Дрогобицька окружна прокуратура та місцеві слідчі активно працюють над документуванням обставин злочину та встановленням винних осіб.

“Зубри занесені до Червоної книги України з 1980 року та мають природоохоронний статус “зниклих у природі”. Через постійне браконьєрство та загрозу знищення вид знаходиться під особливим захистом”, – заявили в екологічній прокуратурі.

Розслідування проводить Дрогобицький райвідділ поліції спільно з прокуратурою, яка здійснює процесуальне керівництво.