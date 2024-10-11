Вранці 11 жовтня на ділянці траси Київ — Чоп у Львівській області сталася аварія за участю міжнародного автобуса за маршрутом Варшава — Одеса, вантажівки "Нової пошти" та кількох легкових автомобілів. У результаті ДТП є загиблі та постраждалі.

Про це повідомили очільник Львівської ОВА Максим Козицький та поліція Львівської області.

“Сьогодні близько 06:30 на окружній дорозі Львова, в районі села Чишки, на автодорозі Київ-Чоп сталася масова ДТП за участю рейсового автобуса “Варшава-Одеса”, вантажівки “Нової пошти” та кількох легкових автомобілів”, — написав Козицький.

Правоохоронці наголосили, що наразі через цей населений пункт рух вкрай ускладнений, а тому транспортні засоби скеровують через місто Винники.

Козицький заявив, що наразі відомо про 3 загиблих унаслідок аварії. Ще 27 людей зазнали поранень різного ступеня тяжкості.