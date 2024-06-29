За інформацією ДП «Львіввугілля», машиністові гірничих виїмкових машин Андрієві Кончуку було 37 років і він на шахті «Відродження» працював близько 3 років, раніше на «Великомостівській».
Майстрові гірничої дільниці Володимирові Макогону ‒ 36 років. У нього шестирічний досвід роботи на шахті.
Надзвичайна ситуація на шахті «Відродження» трапилась 29 червня близько 13.20 на сполуці 174 монтажної камери з 174 конвеєрним штреком пласта «Сокальський» під дією гірничого тиску сталось обрушення порід покрівлі.
До рятувально-пошукових робіт були залучені рятувальники і гірники. Але двоє шахтарів загинули. В обох залишились неповнолітні діти.
- В центрі Луцька чоловік підірвав гранату
- На Херсонщині окупанти свідомо обирають мішенню мирних мешканців
- 30 червня світло вимикатимуть впродовж доби по всій Україні