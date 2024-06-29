Двоє гірників загинули у суботу, 29 червня, на шахті «Відродження» у Червоноградському районі Львівської області внаслідок обвалу ґрунту на глибині понад 500 метрів. Вони опинились під завалами породи. Врятувати гірників не вдалося.

За інформацією ДП «Львіввугілля», машиністові гірничих виїмкових машин Андрієві Кончуку було 37 років і він на шахті «Відродження» працював близько 3 років, раніше на «Великомостівській».

Майстрові гірничої дільниці Володимирові Макогону ‒ 36 років. У нього шестирічний досвід роботи на шахті.

Надзвичайна ситуація на шахті «Відродження» трапилась 29 червня близько 13.20 на сполуці 174 монтажної камери з 174 конвеєрним штреком пласта «Сокальський» під дією гірничого тиску сталось обрушення порід покрівлі.

До рятувально-пошукових робіт були залучені рятувальники і гірники. Але двоє шахтарів загинули. В обох залишились неповнолітні діти.