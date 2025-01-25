У суботу, 25 січня, на Львівщині відбулось відкриття басейну, в якому зможуть проходити реабілітації поранені захисники та захисниці Міністерства внутрішніх справ.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

“Такий метод реабілітації допомагає відновлювати фізичну силу, зміцнювати м’язи та поліпшувати координацію. Водночас він позитивно впливає на психоемоційний стан, сприяє зменшенню стресу та покращенню настрою”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі такі басейни працюють у Києві, на Рівненщині та Львівщині. В подальшому ініціатива “МВС Незламні” буде розширюватися із залученням нових спорткомплексів. Заняття проводяться безкоштовно.

Скористатися послугами басейну можуть:

учасники бойових дій системи МВС;

бійці системи МВС, поліцейські, рятувальники, які проходять реабілітацію або потребують її внаслідок отриманих травм;

ветерани органів системи МВС, які мають потребу у спортивній реабілітації.