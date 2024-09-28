На час проведення перевірки керівника навчально-реабілітаційного закладу у Львівській області, якого вихованці звинуватили в насильстві, відсторонили від роботи.

Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram-каналі.

“Щодо заяви уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця про те, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження за заявами вихованок навчально-реабілітаційного закладу у Львівській області через можливе насильство, яке скоював над ними директор. На місце виїхали правоохоронці та фахівці профільного департаменту Львівської ОДА”, — написав начальник ОВА.

За словами Козицького, Львівська ОВА повністю сприяє розслідуванню, а він особисто “тримає ситуацію на контролі”.

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець отримав відомості щодо можливого здійснення фізичного, психологічного та сексуального насилля щодо дітей в одному із виховних закладів Львівщини.

Омбудсмен стверджує, що директор закладу здійснював дії сексуального характеру стосовно дівчат-вихованок закладу, публічно принижував, а також погрожував побиттям та поміщенням до психіатричної лікарні за «погану поведінку» чи порушення розпорядку дня.