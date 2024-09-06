Внаслідок російської атаки у ніч проти 6 вересня сталася пожежа в складських приміщеннях поблизу села Малехів на Львівщині.

Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.

“Після падіння уламків «Шахеда» поблизу Львівської громади здійнялась пожежа. Поблизу Малехова горять складські приміщення”, – написав він.

Мер Львова зазначив, що дані щодо можливих постраждалих наразі не надходили. На місці події працюють представники ДСНС та екстрені служби.

“На території нашої громади цього разу все спокійно. Вкотре дякуємо силам ППО”, – додав Садовий.

За уточненою інформацією керівника Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького, близько 03:15 у Львівському районі впали уламки “Шахеда” у промисловій зоні.

“Загорілися чотири вантажівки. На місце оперативно прибули вогнеборці. За 1,5 години пожежу вдалося загасити”, – зауважив очільник ОВА та додав, що машини тепер ремонту не підлягають.

За словами Козицького, над ліквідацією займання працювали 32 пожежники, а також було залучено шість одиниць спецтехніки.

“Загалом під час двох повітряних тривог, які оголошували на Львівщині цієї ночі, ворог атакував нашу область трьома ударними безпілотниками. Усіх їх наша ППО знешкодила”, – зазначив керівник Львівської ОВА.

Посадовець додав, що жертв чи постраждалих немає, й усі системи життєзабезпечення області “працюють у штатному режимі”.