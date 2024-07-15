У місті Буськ Львівської області пролунав вибух біля будівлі місцевого територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Про це повідомила поліція Львівської області.

Правоохоронці отримали повідомлення про вибух о 1:45. За словами заявника, невідомий зловмисник кинув гранату у фасад будівлі та втік.

Як зазначається, унаслідок вибуху ніхто не постраждав, лише пошкоджено фасад та вікна будівлі.

Начальник районного відділення поліції Микола Патинок розповів місцевому «Буському медіапорталу», що граната розірвалася біля приміщення, осколками вибито два вікна.

Правоохоронці намагаються встановити особу зловмисника та затримати його. Розв’язують питання правової кваліфікації події.

Наразі на місці події працюють слідчо-оперативна група відділення поліції №2 Золочівського районного відділу поліції, спеціалісти-криміналісти, вибухотехніки та співробітники інших служб поліції Львівщини.