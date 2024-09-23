Затримано керівника Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції, яке опікується 6 областями України. Посадовець підозрюється у корупційній схемі, що дозволяла підприємцям безкоштовно використовувати працю ув'язнених у виробництві.

Про це повідомили у ДБР.

Зазначається, що у липні до чиновника звернувся бізнесмен, який заготовляє ліс, і запропонував налагодити обробку деревини в цеху у виправному закладі Львівської області.

Посадовець сказав, що це можливо за такої умови — він отримуватиме €70—100 за кубометр обробленої деревини. З липня по вересень сума “абонплати” перевищила 2 тисячі євро.

Чоловіку повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди. За це загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внести два мільйони гривень застави. Також чоловіка звільнили з роботи.

Правоохоронці вивчають інші факти використання праці ув’язнених у подібних схемах.