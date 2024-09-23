Про це повідомили у ДБР.
Зазначається, що у липні до чиновника звернувся бізнесмен, який заготовляє ліс, і запропонував налагодити обробку деревини в цеху у виправному закладі Львівської області.
Посадовець сказав, що це можливо за такої умови — він отримуватиме €70—100 за кубометр обробленої деревини. З липня по вересень сума “абонплати” перевищила 2 тисячі євро.
Чоловіку повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди. За це загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внести два мільйони гривень застави. Також чоловіка звільнили з роботи.
Правоохоронці вивчають інші факти використання праці ув’язнених у подібних схемах.
- Депутат Одарченко, якого затримували за хабар у крипті, ймовірно, виїхав за кордон
- Ексначальника Чернівецької митниці судитимуть у справі на 290 млн грн
- У Дніпропетровській ОДА викрито корупційну схему на 286 млн грн, — НАБУ