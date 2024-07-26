Про це повідомили у відомстві.
За даними слідства, група осіб, використовуючи благодійну організацію, на пільгових умовах, під виглядом гуманітарної допомоги завозили автомобілі в Україну.
“Замість того, аби відправити авто за призначенням, підозрювані продавали транспортні засоби за готівку. Детективи БЕБ провели обшуки за адресою проживання фігурантів, вилучили документи та компʼютерну техніку, які підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення”, — йдеться у повідомленні.
Наразі триває досудове розслідування. Одному з фігурантів кримінального провадження повідомлено про підозру за ч. 1, ч. 2 ст. 222 Кримінального кодексу України.
- Хабар на $170 тисяч за закриття справи: НАБУ повідомило про підозру прокурору ОГП
- СБУ: В Україні арештували майно довіреної особи Януковича на понад 1 мільярд гривень
- Секретарка голови комітету національної ради та оборони мала російський паспорт