Детективи Бюро економічної безпеки у Львівській області викрили незаконне ввезення елітних автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних Сил України.

Про це повідомили у відомстві.

За даними слідства, група осіб, використовуючи благодійну організацію, на пільгових умовах, під виглядом гуманітарної допомоги завозили автомобілі в Україну.

“Замість того, аби відправити авто за призначенням, підозрювані продавали транспортні засоби за готівку. Детективи БЕБ провели обшуки за адресою проживання фігурантів, вилучили документи та компʼютерну техніку, які підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення”, — йдеться у повідомленні.

Наразі триває досудове розслідування. Одному з фігурантів кримінального провадження повідомлено про підозру за ч. 1, ч. 2 ст. 222 Кримінального кодексу України.