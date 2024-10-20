У ніч проти 20 жовтня невідомі пошкодили могили військових, політв'язнів та волонтерів, які поховані на полі почесних поховань Личаківського кладовища. Зловмисників тепер розшукує поліція.

Про це повідомив керуючий справами виконкому Львівської міської ради Євген Бойко.

“Вночі, о 02:42, вандали здійснили наругу на могилах наших Героїв на полі почесних поховань №76 Личаківського кладовища. Будьте певні, негідники понесуть покарання”, — написав Бойко.

Він зазначив, що загалом вандали пошкодили 23 поховання, з них 17 могил українських військовослужбовців, три могили політв’язнів і дві — волонтерів.

Як видно на фото, зловмисники, серед іншого, перекинули квіти, розбили лампадки та керамічних янголів.

Як розповіла Суспільному заступниця голови ГО “Родин полеглих Героїв Львівщини” Гелена Білик, схожі інциденти вже відбувалися на кладовищі, але в такому масштабі — вперше.

“Сьогодні вночі, як на камерах видно, помічена жінка, яка почала трощити все, що стоїть на могильних плитах. Не знаю, як їй то вдалось, де вона взяла таку силу, але вона розгромила 23 могили. Пам’ятники всі цілі. Пошкоджені фотографії, які стояли на плитах, підсвічники, видно, що на підсвічниках кров, отже були подряпані руки, квіти. Все перевернуто. Статуетки зі всієї сили були кинуті на асфальт”, — зазначили Білик.