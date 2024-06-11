Про це в ефірі телемарафону “Єдині новини” поінформував речник Оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” Назар Волошин, говорячи про оперативну обстановку з початку доби.

“На Лиманському напрямку наші захисники відбивають ворожі атаки. Там вони відбивали російські штурмові дії поблизу Тернів, Невського, Торського та Серебрянського лісу, а також Дружелюбівки і Греківки. На цьому напрямку ворог посилив свою активність, застосовуючи КАБи, він скидував їх у район Сіверська та неподалік Невського, а також Дружелюбівки”, – заявив Волошин.

За його даними, на Сіверському напрямку станом на ранок були зафіксовані п’ять спроб (бойових атак противника – ред.) у районі Верхньокам’янського та Виїмки.

“На Покровському напрямку Сили оборону протистоять ворогу. Він зазнає втрат – близько 260 окупантів були вбиті й поранені, знищено танк, бойові машини броньовані – шість авто. Також за минулу добу був знищений російський штурмовик Су-25 і, звісно, пошкоджена велика кількість військової техніки на цьому напрямку”, – поінформував речник.

Він зазначив, що на Курахівському напрямку ворог за цю добу двічі розпочинав штурми – поблизу Парасковіївки і Красногорівки.

“Бої тривали, і росіян було відбито. Також наразі там вже було знищено понад 70 осіб – вбитими і пораненими, кілька танків і кілька одиниць бронеавтомобілів”, – сказав Волошин.

За його словами, на Харківщині станом на цю добу були зафіксовані три ворожі атаки з боку ворога у районах населених пунктів Вовчанськ і Глибоке. Речник запевнив, що ситуація там контролюється Силами оборони.

Він поінформував, що при цьому противник не полишає спроб проводити активні бойові дії і здійснює перегрупування своїх військ.

“Російська армія задіює авіацію і застосовує КАБи, некеровані ракети, зокрема по Харківській області і районах Бугаївки, Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Ізбицького тощо. На цьому напрямку теж чимала кількість ворожої техніки і особового складу було знищено”, – зазначив Волошин.

Речник ОСУВ “Хортиця” запевнив, що Сили оборони України роблять усе можливе, щоб зупинити ворога і не дати йому просуватися, та тримають його під вогневим контролем.