Близько 25 людей “накивали п’ятами” з лінії фронту, сказав у коментарі Суспільне Харків речник ОТУ “Харків” Юрій Повх.

“Минулої доби ми побачили, що на цій ділянці фронту був виставлений загороджувальний загін з військовослужбовців підрозділу “Ахмат”, — розказав речник.

Також він зазначив, що 5 червня було “дуже результативним днем для ЗСУ, тих підрозділів, які входять до ОТУ “Харків”.

“Було вражено дуже багато цілей, багато бліндажів, чотири пункти зберігання боєкомплекту. Було уражено і танки, і броньовані машини, і артилерію. Ворог зазнав втрат близько 170 осіб, з них полоненими здалося п’ять військових РФ”, — сказав Юрій Повх.

5 червня було вражено так знану УР-77, відому серед людей як “Змій Горинич”, яку ворог намагався використати для прокладання проходу у мінному полі. Вона була вражена в межах Вовчанська. Тривають вуличні бої у міській забудові — тому, що ворог з неї залишив ударами авіаційними та артилерійськими.

Речник ОТУ “Харків” каже, що в середньому за добу на Харківському напрямку російські війська втрачають один-два танки та кілька броньованих машин.

“На сьогодні, відповідно до даних розвідки, накопичення сил та засобів росіян, які б свідчили про масований наступ на Золочівському напрямку не зафіксовано”, — сказав Юрій Повх.