Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції Києва.
Правоохоронці виявили інцидент під час моніторингу соціальних мереж, де опублікували відеоролик.
На ньому видно, як молодий чоловік обливає прапорці рідиною з пляшки для розпалювача та намагається їх підпалити.
“Зазначена інформація зареєстрована Шевченківським управлінням поліції. Наразі правоохоронці вживають заходів щодо встановлення особи порушника та його затримання”, — йдеться у повідомленні.
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