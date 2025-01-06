У Києві правоохоронці встановлюють особу чоловіка, який намагався пошкодити прапорці, встановлені на Майдані Незалежності на честь загиблих військових.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції Києва.

Правоохоронці виявили інцидент під час моніторингу соціальних мереж, де опублікували відеоролик.

На ньому видно, як молодий чоловік обливає прапорці рідиною з пляшки для розпалювача та намагається їх підпалити.