Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції Києва.

Правоохоронці виявили інцидент під час моніторингу соціальних мереж, де опублікували відеоролик.

На ньому видно, як молодий чоловік обливає прапорці рідиною з пляшки для розпалювача та намагається їх підпалити.

“Зазначена інформація зареєстрована Шевченківським управлінням поліції. Наразі правоохоронці вживають заходів щодо встановлення особи порушника та його затримання”, — йдеться у повідомленні.