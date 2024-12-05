У мальтійському виставковому центрі MFCC, розташованому в Та' Калі, розпочалося щорічне засідання Ради міністрів Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Про це повідомив у чинний голова ОБСЄ, глава МЗС Мальти Ян Борг у соцмережі Х.

“Щойно прибув до Та’ Калі, щоб головувати на відкритті 31-ї Ради міністрів ОБСЄ – важливої можливості для 57 країн-учасниць для знаходження реальних відповідей на спільні виклики безпеці та ухвалення важливих рішень, які посилять стійкість ОБСЄ в наступні роки”, – зазначив голова ОБСЄ.

Захід зібрав міністрів закордонних справ із 57 країн-учасниць, зокрема й представників України. Упродовж двох днів вони обговорюватимуть ключові виклики безпеці, кризу управління в організації та інші актуальні питання.

Цьогорічне засідання проходить на тлі серйозної управлінської кризи в ОБСЄ: чотири ключові посади, включно з генеральним секретарем, залишаються вакантними з 4 вересня через неможливість досягти консенсусу між країнами-учасницями. Пошук домовленостей щодо заповнення цих посад стане одним із центральних питань порядку денного.

Серед інших важливих питань зустрічі – погодження річного бюджету організації та визначення країни, яка головуватиме в ОБСЄ у 2026 році. Українська делегація, очолювана заступником міністра закордонних справ Андрієм Сибігою, присутня на засіданні.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга залишив залу пленарних засідань ОБСЄ перед тим, як слово мав взяти представник Росії Сергій Лавров.

Сибіга у своїй промові на пленарному засіданні ОБСЄ наголосив на тому, що Росія використовує заяви про мирні переговори лише як засіб відволікання уваги від своїх злочинів. Він закликав міжнародну спільноту не довіряти таким заявам Кремля, оскільки їх мета – приховати агресію.

Глава МЗС України також зазначив, що участь Росії в роботі ОБСЄ становить загрозу для безпеки Європи. У цьому контексті він звернувся до Організації з проханням активно долучитися до реалізації української Формули миру, яка передбачає конкретні кроки для припинення агресії.

Окремо міністр підкреслив, що Україна розраховує на підтримку нового керівництва ОБСЄ у питанні подальшої ізоляції Росії. За його словами, важливо, щоб Організація використала всі свої можливості для фіксації та розслідування злочинів, скоєних російськими силами.