Про це повідомив відомий журналіст Фабіо Романо на своїй сторінці в мережі “Х”.
Цікаво, що журналіст, публікуючи фото, помітив не Залужного, а на футболіста Михайла Мудрика, який сидів поруч з ним у VIP-ложі.
“Міша Мудрик сьогодні ввечері на стадіоні “Емірейтс”, де “Арсенал” зустрічається з його колишнім клубом – донецьким “Шахтарем””, – підписав фото Романо.
На фото також зафіксовані Даріо Срна, екс-гравець “Шахтаря” та нинішній помічник головного тренера, а також Вадим Шаблій, відомий футбольний агент.
На жаль, у той вечір “Шахтар” програв “Арсеналу” з рухунком 0:1 на користь англійців.
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