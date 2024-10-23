Валерій Залужний, колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії, відвідав матч Ліги чемпіонів між "Арсеналом" та "Шахтарем" на лондонському стадіоні "Емірейтс". Його помітили серед глядачів на трибунах.

Про це повідомив відомий журналіст Фабіо Романо на своїй сторінці в мережі “Х”.

Цікаво, що журналіст, публікуючи фото, помітив не Залужного, а на футболіста Михайла Мудрика, який сидів поруч з ним у VIP-ложі.

“Міша Мудрик сьогодні ввечері на стадіоні “Емірейтс”, де “Арсенал” зустрічається з його колишнім клубом – донецьким “Шахтарем””, – підписав фото Романо.

На фото також зафіксовані Даріо Срна, екс-гравець “Шахтаря” та нинішній помічник головного тренера, а також Вадим Шаблій, відомий футбольний агент.

На жаль, у той вечір “Шахтар” програв “Арсеналу” з рухунком 0:1 на користь англійців.