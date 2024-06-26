Зображення Грєнки згенерував штучний інтелект із фотографій 182 полеглих українських військових, які в цивільному житті належали до фанатських рухів українських клубів. А сам Назарій Гринцевич уболівав за місцеву «Ниву».
Мета такої акції — нагадати світу, що тисячі футбольних фанатів боронять Україну на фронті.
21-річний Назарій Гринцевич із позивним Грєнка загинув на війні 6 травня. Навесні 2022 року він три місяці захищав Маріуполь у складі тоді ще полку, а нині бригади «Азов», ставши наймолодшим оборонцем «Азовсталі».
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