Про це повідомляє Yonhap.
За словами офіційних осіб, пожежники, поліція та національна судово-медична група завершили останні пошуки у хвостовій частині літака Jeju Air та навколо неї. Це єдина частина, яка залишилася неушкодженою після аварії та вибуху.
Зазначається, що 151 тіло загиблих вже передали їхнім родинам разом з особистими речами, ще 25 тіл планують передати рідним пізніше.
Нагадаємо, пасажирський літак авіакомпанії Jeju Air зазнав аварії вранці 29 грудня під час приземлення в аеропорту Муан, що на південному заході країни. Літак вийшов за межі злітно-посадкової смуги, врізався в огорожу та вибухнув.
Двох людей вдалося врятувати — це члени екіпажу, які були знайдені у хвостовій частині літака. Вони отримали травми середньої та важкої тяжкості.
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