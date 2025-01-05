У Південній Кореї закінчилися пошукові роботи на місці авіакатастрофи літака Jeju Air, у якій загинули 179 людей. Знайдено тіла усіх загиблих, додаткове виявлення тіл або особистих речей малоймовірне.

Про це повідомляє Yonhap.

За словами офіційних осіб, пожежники, поліція та національна судово-медична група завершили останні пошуки у хвостовій частині літака Jeju Air та навколо неї. Це єдина частина, яка залишилася неушкодженою після аварії та вибуху.

Зазначається, що 151 тіло загиблих вже передали їхнім родинам разом з особистими речами, ще 25 тіл планують передати рідним пізніше.

Нагадаємо, пасажирський літак авіакомпанії Jeju Air зазнав аварії вранці 29 грудня під час приземлення в аеропорту Муан, що на південному заході країни. Літак вийшов за межі злітно-посадкової смуги, врізався в огорожу та вибухнув.

Двох людей вдалося врятувати — це члени екіпажу, які були знайдені у хвостовій частині літака. Вони отримали травми середньої та важкої тяжкості.