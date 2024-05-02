Напередодні у mono були технічні проблеми, але збій у додатку оперативно усунули.

Олег Гороховський, один із співвласників monobank, повідомив про серйозну DDoS-атаку, яка була спрямована на банк.

“Ще один потужний DDoS. Завзяті вони, нічого не скажеш. Дуже хочеться звалити Монобанк. Але це важко”, — написав він.

На щастя, застосунок банку наразі працює стабільно, і користувачі можуть користуватися ним без проблем.

Варто відзначити, що в середу, 1 травня, також відбувся збій у роботі monobank, через який користувачі протягом близько години мали складнощі з доступом до мобільного застосунку.

Однак до 13:04 цієї середи проблему вдалося вирішити, і роботу додатку повернули в нормальний режим.