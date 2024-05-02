Олег Гороховський, один із співвласників monobank, повідомив про серйозну DDoS-атаку, яка була спрямована на банк.
“Ще один потужний DDoS. Завзяті вони, нічого не скажеш.
Дуже хочеться звалити Монобанк. Але це важко”, — написав він.
На щастя, застосунок банку наразі працює стабільно, і користувачі можуть користуватися ним без проблем.
Варто відзначити, що в середу, 1 травня, також відбувся збій у роботі monobank, через який користувачі протягом близько години мали складнощі з доступом до мобільного застосунку.
Однак до 13:04 цієї середи проблему вдалося вирішити, і роботу додатку повернули в нормальний режим.
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