На одній з енергетичних підстанцій було пошкоджено обладнання, йдуть відновлювальні роботи.

Про це повідомило АТ “Миколаївобленерго” на своїй сторінці у Facebook.

«Енергетичне обладнання постраждало внаслідок падіння ворожого дрону на одну з підстанцій», – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що станом на ранок середи, 21 серпня, вдалося відновити електропостачання для 408 побутових та 30 юридичних споживачів, які залишилися без світла через бойові дії.

Нагадаємо, що у ніч на 20 серпня ворог обстріляв об’єкти енергетики на Сумщині, внаслідок чого без електропостачання понад 18,5 тис. абонентів.