Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області.
“Станом на 08:40 пожежа ліквідована підрозділом ДСНС площею 1500 квадратних метрів. До гасіння залучалося 10 вогнеборців і дві одиниці техніки, додатково здійснювався підвіз води чотирма водовозками приватного сільськогосподарського підприємства. Постраждалих немає”, — йдеться в повідомлення.
Додамо, що у суботу, 1 червня, російська армія двічі завдавала артилерійських обстрілів по території Куцурубської громади. Внаслідок одного з артобстрілів у селі Іванівка відбулося займання трави на території спортивного майданчика школи. Вогнеборці оперативно загасили пожежу, постраждалих немає.
Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки, що сталася 1 червня, в Івано-Франківській області виникла пожежа на об’єкті енергетичної інфраструктури.
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