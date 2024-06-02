У ніч на неділю, 2 червня, внаслідок падіння уламків збитих БпЛА противника у Куцурубській громаді Миколаївського району сталася пожежа у складських приміщеннях промислового підприємства.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області.

“Станом на 08:40 пожежа ліквідована підрозділом ДСНС площею 1500 квадратних метрів. До гасіння залучалося 10 вогнеборців і дві одиниці техніки, додатково здійснювався підвіз води чотирма водовозками приватного сільськогосподарського підприємства. Постраждалих немає”, — йдеться в повідомлення.

Додамо, що у суботу, 1 червня, російська армія двічі завдавала артилерійських обстрілів по території Куцурубської громади. Внаслідок одного з артобстрілів у селі Іванівка відбулося займання трави на території спортивного майданчика школи. Вогнеборці оперативно загасили пожежу, постраждалих немає.

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки, що сталася 1 червня, в Івано-Франківській області виникла пожежа на об’єкті енергетичної інфраструктури.