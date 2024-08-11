У Миколаївській області в Андріївському урочищі сталася масштабна пожежа на площі 70 гектарів.

Про це пише ДСНС.

Станом на 18:00 площа пожежі становить 70 гектарів, з яких 50 га – ліс, а 20 га – суха трава та очерет. Пожежа охопила понад 30 га хвойного настилу та частково поширилася на житловий сектор села Ковалівка.

Ліквідовано займання трьох господарчих споруд і двох житлових будинків. Ситуацію ускладнює поривчастий вітер, а моніторинг ведеться за допомогою безпілотників.

У ліквідації пожежі задіяні 120 рятувальників та 17 одиниць техніки.