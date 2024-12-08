Вдень у неділю, 8 грудня, на Миколаївщині сталася резонансна пожежа у житловому будинку, яка ледь не забрала життя у чотирьох дітей. Рятувальником неповнолітніх до прибуття пожежників став місцевий мешканець.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС в Миколаївській області.

Інформація про те, що у селі Мішково-Погорілове на Миколаївщині горить житловий будинок надійшла до рятувальників сьогодні о 13:26.

По прибуттю на місце інциденту рятувальники з’ясували, що загоряння виявив сусід, який проїжджав повз. Знаючи, що у будинку проживають малолітні діти, він кинувся всередину та із щільно задимленого приміщення вивів чотирьох дітей 2016, 2023 та двох 2021 років народження.

Рятівником малолітніх виявився місцевий мешканець Артем Морошко, який і відвів врятованих дітей до сусідів.

Вогнеборці приборкали пожежу о 14:11 на площі 50 кв.м. Причина її виникнення наразі встановлюється.