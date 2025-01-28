На Миколаївщині підлітки побили 12-річну школярку та зняли це на відео. Інцидент стався в травні 2024 року в місті Первомайськ, однак правоохоронці дізналися про побиття лише після того, як інспектор служби освітньої безпеки виявив ролик під час профілактичної роботи в місцевій школі.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції Миколаївської області.

За даними поліції, троє дівчат віком 14, 15 і 16 років на вулиці неодноразово завдали ударів по голові та тілу 12-річній дівчинці.

Побиття відбувалося на очах інших підлітків, проте жоден свідок або батьки не звернулися до правоохоронців.

Поліціянти встановили всіх учасників конфлікту. Причиною побиття стали “особисті неприязні стосунки” між підлітками.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 127 Кримінального кодексу – катування. Санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від п’яти до десяти років.