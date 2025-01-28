Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції Миколаївської області.
За даними поліції, троє дівчат віком 14, 15 і 16 років на вулиці неодноразово завдали ударів по голові та тілу 12-річній дівчинці.
Побиття відбувалося на очах інших підлітків, проте жоден свідок або батьки не звернулися до правоохоронців.
Поліціянти встановили всіх учасників конфлікту. Причиною побиття стали “особисті неприязні стосунки” між підлітками.
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 127 Кримінального кодексу – катування. Санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від п’яти до десяти років.
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