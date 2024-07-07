Ввечері у суботу, 6 липня, у Миколаївській області сталася дорожньо-транспортна пригода із трагічними наслідками. Троє людей загинули, серед них немовля.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що аварія сталася біля села Грейгове Воскресенської територіальної громади Миколаївського району.

Як з’ясувалося, водій ВАЗ-2101 на швидкості злетів у кювет, зіткнувшись з деревом. Від отриманих травм на місці загинули три особи: чоловік, жінка та дитина 2023 року народження. Тіло немовляти деблокували з понівеченої автівки рятувальники.

“За викликом направлено аварійно-рятувальні відділення 16 державної пожежно-рятувальної частини та аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Миколаївській області на спецавтомобілях САРМ-С”, — зауважили у ДСНС.

Також внаслідок ДТП постраждали двоє дітей 2017, 2023 року народження та ще одна жінка. Їх з травмами різного ступеня госпіталізовано до медзакладу.

Нагадаємо, 6 липня у Рівненській області сталося ще одна смертельна ДТП. Автоцистерна зіткнулася із маршрутним мікроавтобусом. В результаті аварії 14 осіб загинуло, серед них 6-річна дитина. Одна жінка вижила, медики борються за її життя.