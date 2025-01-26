Про це повідомили в пресслужбі поліції Миколаївщини.
З’ясувалося, що інцидент стався у Вознесенську. Чоловіка били 14-річна школярка та 12-річний, а 13-річний підліток знімав це на відео, яке опублікував Тelegram-канал “Денисюк пише”. Після нападу вони вкрали його пенсію.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, наразі встановлюються всі деталі цього епізоду.
За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України — умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження. За це передбачене покарання у вигляді виправних робіт на строк до 2 років, обмеження волі на строк до 3 років або позбавлення волі на строк до 3 років.
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