У соцмережах поширилося відео побиття групою підлітків 50-річного чоловіка у Вознесенському районі, що в Миколаївській області. Правоохоронці розпочали розслідування.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Миколаївщини.

З’ясувалося, що інцидент стався у Вознесенську. Чоловіка били 14-річна школярка та 12-річний, а 13-річний підліток знімав це на відео, яке опублікував Тelegram-канал “Денисюк пише”. Після нападу вони вкрали його пенсію.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, наразі встановлюються всі деталі цього епізоду.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України — умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження. За це передбачене покарання у вигляді виправних робіт на строк до 2 років, обмеження волі на строк до 3 років або позбавлення волі на строк до 3 років.