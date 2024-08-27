Про це повідомила Миколаївська обласна державна адміністрація на своїй сторінці у Facebook.

В результаті обстрілів у Миколаївському та Первомайському районах виникли кілька пожеж на відкритих ділянках, які були швидко ліквідовані пожежниками. Зазначено, що троє осіб отримали поранення, серед них 38-річний чоловік, який перебуває у лікарні в стані середньої важкості.

Протягом дня 26 серпня російські сили двічі атакували Куцурубську громаду за допомогою дронів і артилерії. Зокрема, внаслідок вечірнього обстрілу загорілася суха трава на відкритій території. Також під артилерійський вогонь потрапила акваторія Очаківської громади. За даними ОДА, постраждалих у цих обстрілах немає.