У ніч проти 29 грудня 2024 року росіяни здійснили пуски шести зенітних керованих ракет С-300/С-400 із Бєлгородської області по Курщині та Сумщині, також атакували десятьма ударними БпЛА типу “Shahed” і безпілотниками інших типів із Криму.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗС України.

“В результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби та мобільних вогневих груп збито 9 ударних БпЛА типу “Shahed” та безпілотників інших типів. Усі — на Миколаївщині”, — йдеться у повідомленні.

Додамо, що за даними очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, у суботу, 28 грудня, близько 23:40 ворог атакував безпілотниками типу “Shahed” м. Очаків. Падіння уламків збитих дронів призвели до виникнення пожежі трьох господарчих споруд та будинку для відпочиваючих у рекреаційній зоні. Загоряння були оперативно ліквідовані вогнеборцями. Постраждалих немає.

У ніч на 29 грудня о 00:50 ворог атакував БпЛА вже Чорноморську громаду Одещини. Через атаку відбулося влучання в будівлю, що не експлуатується.

Крім того, унаслідок падіння уламків відбулася пожежа адміністративної будівлі на об’єкті енергетичної інфраструктури, яку оперативно загасили рятувальники. Поранено 49-річного працівника підприємства. Стан постраждалого задовільний.