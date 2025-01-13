Про це повідомила пресслужба ДБР.
За інформацією ДБР, з 2024 року двоє працівників ТЦК за 4-5 тисяч доларів США пропонували вплинути на лікарів для фальсифікації медичних довідок із хибними діагнозами під час проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).
Додатково за 3 тисячі доларів військовозобов’язані знімались з військового обліку або отримували статус “придатний для служби в ТЦК та СП та тилових військових частинах”.
9 січня одного з працівників Миколаївського ТЦК затримали під час отримання хабара у розмірі 4,5 тисячі доларів США. Затриманому обрано запобіжний захід: тримання під вартою з можливістю внесення застави в 1 мільйон гривень.
Фігуранта справи вже повідомлено про підозру у зловживанні впливом. У разі доведення вини йому загрожує до 8 років позбавлення волі.
Вирішується питання щодо повідомлення про підозру його спільнику.
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