На мисі Фіолент у тимчасово окупованому Криму російські війська розмістили системи протиповітряної оборони С-300.

Про це повідомляє партизанський рух “АТЕШ”.

Партизани заявляють, що на базі в районі мису розташований 25-й береговий мобільний ракетний дивізіон, який відповідає за захист узбережжя за допомогою ракетних систем.

“На об’єкті розгорнуті системи ППО С-300, які забезпечують протиповітряну оборону та спроможні виявляти і відстежувати загрози на значних відстанях”, – зазначено у повідомленні.

Крім цього, на базі функціонує 26-й морський радіотехнічний батальйон, який займається радіолокаційним моніторингом і виявленням цілей. Завдяки спільній роботі цих підрозділів формується потужна система захисту в регіоні.

Партизани підкреслюють, що продовжують збирати розвідувальні дані та передавати їх українським Силам оборони для подальших дій.