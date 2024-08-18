Руслан Стефанчук вважає, що документ дозволить відокремити Росію від релігійних організацій в Україні.

Про це повідомив голова українського парламенту Руслан Стефанчук.

Законопроєкт №8371 про заборону діяльності Російської православної церкви в Україні буде розглянутий на найближчому засіданні Верховної Ради.

“Дуже добре, що був час довести його до певного рівня досконалості. Дуже багато поправок насамперед юридичного характеру, які нам вдалося імплементувати для того, щоб зробити цей законопроєкт робочим”, – сказав Стефанчук.

Після редагування його обсяг зріс з 1,5 до 25 сторінок. Голова ВРУ підкреслив важливість ретельного доопрацювання закону, щоб забезпечити його ефективність, і висловив сподівання на збільшення кількості депутатів, які підтримають законопроєкт.

Спікер Верховної Ради України заявив, що новий законопроєкт дозволить заборонити російську церкву в Україні, що закріплено в його статті три.

Законопроєкт буде розглянутий на найближчому засіданні ВРУ, дата якого поки не оголошена.

Релігійним організаціям нададуть певний період для відокремлення від Російської православної церкви, зокрема місяць на набуття чинності закону та три місяці для підготовки нормативної бази.

Загалом, через дев’ять місяців організації можуть бути визнані такими, що припинили свою діяльність.