Внаслідок атаки російських дронів у Баштанському районі Миколаївської області спалахнула пожежа на об'єкті критичної інфраструктури. Наразі на місці події працюють екстрені служби.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

“Вночі 30 вересня у районі внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на об’єкті критичної інфраструктури. Залучені всі необхідні служби для ліквідації наслідків”, — йдеться у повідомленні.

Інформація про постраждалих наразі уточнюється.

Віталій Кім також додав, що сили ППО над областю збила 3 “Шахеди”.

Водночас в “Укрзалізниці” зазначили, що у зв’язку з ворожим обстрілом у Миколаївській області, перегін Долинська — Миколаїв закрито для руху поїздів з міркувань безпеки.

Поїзд 121/122 Київ — Миколаїв буде курсувати до ст. Долинська. Пасажирів просять у будь-якому разі перебувати у вагоні до ранку та чекати на автобусний трансфер до Миколаєва, яким займається “Укрзалізниця”.