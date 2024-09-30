Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
“Вночі 30 вересня у районі внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на об’єкті критичної інфраструктури. Залучені всі необхідні служби для ліквідації наслідків”, — йдеться у повідомленні.
Інформація про постраждалих наразі уточнюється.
Віталій Кім також додав, що сили ППО над областю збила 3 “Шахеди”.
Водночас в “Укрзалізниці” зазначили, що у зв’язку з ворожим обстрілом у Миколаївській області, перегін Долинська — Миколаїв закрито для руху поїздів з міркувань безпеки.
Поїзд 121/122 Київ — Миколаїв буде курсувати до ст. Долинська. Пасажирів просять у будь-якому разі перебувати у вагоні до ранку та чекати на автобусний трансфер до Миколаєва, яким займається “Укрзалізниця”.
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