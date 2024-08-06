На Одещині правоохоронці затримали двох іноземців, які намагалися у рефрижераторі вивезти до Молдови 16 чоловіків.

Про це повідомляє Національна поліція України.

“Поліцейські встановили, що двоє 39-річних іноземців, які займалися перевезенням з України м’ясної продукції, організували незаконне переправлення через кордон чоловіків призовного віку. Під прикриттям своєї підприємницької діяльності вони сховали у рефрижераторі з м’ясом великої рогатої худоби 16 військовозобов’язаних чоловіків та намагалися вивезти через один з пунктів пропуску до Республіки Молдови”, — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що за цю “послугу” кожен з “клієнтів” мав заплатити підприємцям від 6000 до 8000 доларів.

Крім того, ще по 2000 євро зловмисники планували отримати від бажаючих поставити у паспорті штамп про законний в’їзд на територію сусідньої країни. Цю оборудку мали організувати вже за кордоном.

Правоохоронці повідомили про підозру та затримали іноземців у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Санкція статті передбачає до дев’яти років в’язниці з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років, з конфіскацією майна.