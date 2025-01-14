Про це повідомили в СБУ та Офісі генпрокурора.
За даними слідства, 9 січня підозрювана підірвала вибуховий пристрій, унаслідок чого пошкоджено вікна житлових і адміністративних будівель, а також припарковані автомобілі. Ще одну вибухівку вона заклала під інший автомобіль, але її вдалося знешкодити.
З’ясувалося, що 21-річна мешканка Київщини була завербована російськими спецслужбами. Вона самостійно виготовила вибуховий пристрій в орендованій квартирі, використавши пластид, гайки для посилення ураження і мобільний телефон для дистанційної детонації.
Після закладення вибухівки дівчину затримали правоохоронці.
Підозрювану взяли під варту, їй висунуто обвинувачення у вчиненні терористичного акту за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України.
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