Правоохоронці затримали дівчину, яка заклала вибухівку біля адміністративної будівлі одного з підрозділів Збройних сил України в Білгород-Дністровському Одеської області.

Про це повідомили в СБУ та Офісі генпрокурора.

За даними слідства, 9 січня підозрювана підірвала вибуховий пристрій, унаслідок чого пошкоджено вікна житлових і адміністративних будівель, а також припарковані автомобілі. Ще одну вибухівку вона заклала під інший автомобіль, але її вдалося знешкодити.

З’ясувалося, що 21-річна мешканка Київщини була завербована російськими спецслужбами. Вона самостійно виготовила вибуховий пристрій в орендованій квартирі, використавши пластид, гайки для посилення ураження і мобільний телефон для дистанційної детонації.

Після закладення вибухівки дівчину затримали правоохоронці.

Підозрювану взяли під варту, їй висунуто обвинувачення у вчиненні терористичного акту за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України.